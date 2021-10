Guido Crosetto, chi è, dove e quando è nato, età, politica, Covid, vita privata, moglie, figli

Guido Crosetto è tra gli ospiti di questa sera, mercoledì 20 ottobre, a Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti su La7. Ma chi è Guido Crosetto?

Nato a Cuneo il 19 settembre del 1963, Guido Crosetto è un politico italiano già sottosegretario alla Difesa nel Governo Berlusconi IV.

Dopo le scuole superiori Crosetto frequenta la Facoltà di Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino, ma, in seguito alla morte del padre, interrompe gli studi e si iscrive alla sezione giovanile della Democrazia Cristiana.

Negli stessi anni è stato consigliere economico del Presidente del Consiglio Giovanni Goria.

Dal 1990 al 2004 è stato sindaco di Marene (Cuneo). Nel 1999 viene candidato alla Presidenza della Provincia di Cuneo, come indipendente, da Forza Italia. Arriva al ballottaggio contro il Presidente uscente candidato del centrosinistra, l’ex democristiano Giovanni Quaglia.

Dal 1999 al 2009 è consigliere provinciale di Cuneo, ricoprendo la carica di capogruppo di Forza Italia.

Alle elezioni politiche del 2001 Crosetto viene eletto alla Camera per Forza Italia nel collegio Alba-Bra-Langhe e Roer. Rieletto alle politiche del 2006, sempre con Forza Italia, e alle politiche del 2008 con il Popolo della Libertà, nel Governo Berlusconi IV ricopre la carica di sottosegretario di Stato al Ministero della difesa.

Dal 2010, pur ricoprendo un incarico governativo, ha assunto posizioni molto dure contro la politica economica del ministro Giulio Tremonti.

La fondazione di Fratelli d’Italia

Nel corso del 2012 la sua posizione sempre più critica verso il Governo Monti lo porta ad allontanarsi da Forza Italia e a creare il nuovo movimento politico conservatore italiano Fratelli d’Italia, insieme agli ex-ministri di AN Giorgia Meloni ed Ignazio La Russa.

Nel settembre del 201 lascia l’impegno politico e viene nominato presidente della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD). Nel 2018 torna in politica, come coordinatore di Fratelli d’Italia. Viene quindi rieletto deputato.

Poco dopo lascia nuovamente la politica per tornare a svolgere a tempo pieno il ruolo di presidente dell’AIAD. Nell’aprile 2020 viene nominato presidente di Orizzonte Sistemi Navali, impresa creata come joint venture tra Fincantieri e Leonardo e specializzata in sistemi ad alta tecnologia per le navi militari e di gestione integrata dei sistemi d’arma.

Nonostante si sia sottoposto alla doppia dose di vaccino Pfizer, ha avuto il Covid, in forma grave, ed è stato curato con la terapia monoclonale.

Guido Crosetto: vita privata, moglie, figli

Crosetto è stato sposato con una pallavolista originaria della Repubblica Ceca da cui ha avuto un figlio nel 1997. Nel 2015 si è risposato e ha poi avuto due figli dalla seconda moglie.