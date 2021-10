Chi è Guillermo Mariotto: età, vita privata, malattia e carriera dello stilista e giudice di Ballando con le Stelle, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di venerdì 8 ottobre.

Dove e quando è nato: biografia di Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto nasce a Caracas, il 13 aprile 1966, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. La madre è venezuelana, il padre italiano, ma da moltissimi anni Mariotto vive a Roma.

Dopo la laurea al California College of Arts and Craft di San Francisco, Guillermo Mariotto viaggia in tutto il mondo e arriva a Milano. Qui entra a far parte dello studio di Basile e inizia la sua collaborazione con le collezioni prêt-à-porter, ben presto arriva a collaborare con noti marchi internazionali di moda come Dolce&Gabbana e Krizia.

Nel 1988 Guillermo Mariotto incontra Raniero Gattinoni che gli affida la creazione di alcuni abiti per la maison. A lavoro ultimato Gattinoni rimase talmente affascinato dalle sue creazioni che decise di assumerlo, nel 1994, come direttore creativo della maison.

Nel 2008 lo stilista venezuelano ha realizzato, per la sfilata “La pace è di Moda”, tre abiti bianchi ispirati ognuno a una religione monoteista che rappresentavano la co-esistenza di diverse religioni.

Guillermo Mariotto, la malattia

In una recente intervista a Di Più Guillermo Mariotto ha svelato il suo difficile passato. “Alla nascita avevo la milza più grande del resto degli organi e questo mi ha portato a rischiare la vita”, ha raccontato. “Quando i medici se ne accorsero, mi portarono in ospedale: mia madre piangeva, mia nonna le diceva che sarebbe andato tutto bene”.

Lo stilista è legatissimo alla figura della nonna: “Grazie ai suoi ‘beveroni vitaminici’ saltavo come un grillo. Un succo con arance, carote e barbabietole. Lo bevo ancora tutti i giorni”.

Fidanzato, figli: la vita privata di Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto è sempre riservatissimo riguardo alla sua vita privata. Di lui sappiamo soltanto che, sebbene non ami le etichette, è omosessuale.

Tre anni fa ha presenziato a Londra alle nozze gay del nipote Daniele con il proprio compagno spiegando anche qual è il suo pensiero sulle unioni civili: “Credo che l’amore non abbia confini: tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, hanno gli stessi diritti”.

Al momento pare non abbia ancora incontrato la persona giusta con cui condividere la vita. In un’intervista a Gay.it ha parlato della sua vita sentimentale come di un lontano ricordo.

Guillermo Mariotto in tv

Mariotto è un volto conosciuto e amato anche dal pubblico televisivo. Fino al 2007 è stato giudice di Miss Italia. Mentre dal 2005 è uno dei giudici di Ballando con le Stelle.