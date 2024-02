Guillermo Mariotto chi è, età, vita privata, malattia, carriera, fidanzato

Guillermo Mariotto è una figura iconica nel mondo della moda e dello spettacolo, conquistando il cuore di milioni di persone in tutto il mondo con le sue creazioni audaci e la sua personalità affascinante Ma chi è veramente Guillermo Mariotto? Scopriamo insieme la sua storia, la sua vita privata, la sua battaglia contro la malattia e molto altro.

Guillermo Mariotto età e breve biografia

Nato a Caracas il 13 aprile 1966, Guillermo Mariotto ha 57 anni. È cresciuto in una famiglia multiculturale, con madre venezuelana e padre italiano. Dopo aver completato gli studi al California College of Arts and Craft di San Francisco, Mariotto ha intrapreso una carriera nel mondo della moda che lo ha portato in giro per il mondo fino a stabilirsi a Milano, dove ha collaborato con prestigiosi marchi come Dolce & Gabbana e Krizia. Oltre alla sua carriera nel settore della moda, Mariotto è diventato un volto noto della televisione italiana, partecipando come giudice a programmi di successo come Miss Italia e Ballando con le Stelle, dove ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e la sua schiettezza.

Guillermo Mariotto è noto per la sua straordinaria creatività e il suo talento nel mondo della moda. Ha vestito alcune delle personalità più famose al mondo, tra cui Raffaella Carrà e Beyoncé, e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. La sua carriera è stata caratterizzata da una continua ricerca di innovazione e originalità, e il suo marchio Gattinoni è diventato un simbolo di eccellenza nel panorama della moda italiana e internazionale.

La vita privata

Difficilmente Mariotto parla della sua vita privata e personale. Mariotto è apertamente omosessuale e ha sempre difeso con passione i diritti delle persone LGBTQ+. Attualmente, non sembra sia sposato e non ha una relazione in corso, o almeno non ha voluto renderla nota. Tuttavia nella sua vita ha avuto diverse relazioni significative. Secondo alcuni gossip mai confermati, fino a qualche tempo fa Mariotto stava portando avanti una relazione seria, durata anni, con un uomo. Per qualche motivo la storia d’amore è finita, e Guillermo non ne ha mai voluto parlare. Attualmente è molto concentrato sul suo impegno nella beneficenza e nel volontariato.

Guillermo Mariotto: La battaglia contro la malattia

La vita di Guillermo Mariotto è stata segnata da una battaglia contro una malattia congenita che ha rischiato di mettere a repentaglio la sua vita fin dalla nascita. Nato con una milza eccezionalmente grande, Mariotto era a rischio di sviluppare la leucemia, una minaccia che non gli fu rivelata fino all’età di undici anni. La sua infanzia è stata segnata da mesi di ricovero in ospedale e dolorose iniezioni di penicillina, ma grazie all’amore e alle cure della sua famiglia, Mariotto è riuscito a superare questa difficile prova e a trovare la forza di lottare per la sua salute.