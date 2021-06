James Michael Tyler ha vestito i panni di Gunther nella serie cult Friends. L’attore ha dichiarato di avere un cancro al quarto stadio che non gli permette più di camminare. Tyler, nelle 10 stagioni di Friends ha vestito i panni del barista Gunther. Dal 2018 lotta contro un cancro alla prostata che si è rapidamente diffuso alle ossa che non gli permette di muovere la parte inferiore del corpo.

Gunther non ha partecipato alla reunion di Friends

Per via della malattia, Gunther ha deciso di non prendere parte, in presenza, alla reunion di Friends. L’attore è soltanto apparso via Zoom. Queste le sue parole: “Sono stato molto felice di aver potuto partecipare. È stata una mia decisione non essere presente fisicamente perché non volevo dire ‘Oh, comunque Gunther ha il cancro’. Quelli in Friends sono stati i 10 anni più memorabili della mia vita”. L’attore ha poi invitato i suoi fan a fare prevenzione perché la sua malattia sarebbe affrontabile se presa in tempo.

“Friends: The reunion”

Il 27 maggio, Hbo ha trasmesso “The Friends: the Reunion” per ricordare la serie cult degli anni Novanta. Nello speciale è stata riprodotta temporaneamente Central Perk, la celebre caffetteria in cui lavorava proprio James Michael Tyler, l’unico assente allo speciale mandato in onda per i 20 anni dello show.

Erano presenti invece Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.