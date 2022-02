Chi era Hans de Foer, il marito di Drusilla Foer e suo ultimo amore al quale la talentuosa attrice sente di essere ancora legata, dopo la sua scomparsa. A raccontarci qualcosa di lui è stata la stessa Drusilla, ospite a Verissimo dopo la sua amatissima apparizione al Festival di Sanremo 2022.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Drusilla Foer ha spiegato che il suo nome d’arte è proprio un omaggio al marito scomparso una decina di anni fa. All’anagrafe infatti Drusilla Foer è nata Gianluca Gori.

“Il mio cognome – ha precisato – non è di famiglia. In effetti di Foer a Siena non ce n’è: il mio cognome da nubile è Gori, Foer è il cognome del mio ultimo marito Hans de Foer. Ho tolto il De perché mi dicono già che sono nobile…”.

Hans de Foer, belga e discendente della famiglia Dufour

“Hans – ha raccontato Drusilla – appartiene al ramo belga della famiglia Dufour, quella delle caramelle. Io sono tuttora madame Foer, anche se lui non c’è più. Ci siamo conosciuti a New York e poi abbiamo vissuto a Bruxelles, è stato un periodo bellissimo”.

Un amore che Drusilla non vuole lasciare andare: “Io mi sento ancora la sua sposa. Dopo un amore potente in tarda età fatto di condivisione e partecipazione e sentimento bisogna portare rispetto. Eppure, se mi corteggiano con insistenza e garbo, scatta l’occhiolino”.

Nessun grande amore dopo Hans ma una compagnia c’è stata: “Ho conosciuto un signore vedovo e abbiamo condiviso quest’assenza dei nostri amati. Dietro una persona c’è un grande uomo e una grande donna, ovvero la nostra parte maschile e la nostra parte femminile”.

Drusilla Foer e le prime nozze con un ex pugile texano

In un’altra recente intervista a Oggi è un altro giorno, Drusilla ha parlato anche del suo primo matrimonio, con un ex pugile texano da lei definito “orrendo”.

“L’ho sposato giovane perché avevo l’esigenza di andare via da casa, lui era un po’ spaccone, arrogante”. La loro storia è terminata per i ripetuti tradimenti.