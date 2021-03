Harry e Meghan, intervista con Oprah Winfrey: le rivelazioni “scioccanti” su Lady Diana e Regina

“Sei rimasta in silenzio o sei stata silenziata?”: nel trailer dell’intervista della CBS, Oprah Winfrey spinge Meghan Markle a dare delle risposte, presente anche Harry e nel corso della conversazione di due ore, la giornalista promette agli spettatori “rivelazioni scioccanti”.

Harry e Meghan a Los Angeles per non fare la fine di Diana

Il principe Harry afferma di essersi trasferito a Los Angeles con la famiglia perché temeva che la “storia si ripetesse” riferendosi alla madre Diana, deceduta 23 anni fa. “Non riesco neanche a immaginare come possa essere stato per lei fare questo percorso da sola. Perché per noi è stato estremamente dura ma almeno avevamo l’un l’altra”.

Nel trailer il duca di Sussex afferma che fare un passo indietro dalla famiglia reale è stato “incredibilmente difficile” e Oprah afferma che entrambi nell’intervista bomba probabilmente temuta dalla regina, il principe Carlo e William, hanno detto “alcune cose abbastanza scioccanti”.

Poche ore prima i media britannici trasmetteranno non solo il discorso della regina Elisabetta II, ma anche uno speciale televisivo cui parteciperanno vari membri della famiglia, tra cui la stessa sovrana, il principe Carlo, la duchessa e il duca di Cambridge Kate e William.

Negli estratti dell’intervista Harry ha confermato di essere “sollevato e felice” di avere la moglie al suo fianco. Nella clip di 30 secondi, Harry e la moglie sono seduti all’aperto, in un giardino, di fronte alla popolare conduttrice. Meghan, incinta del secondo figlio, indossa un lungo abito nero a maniche lunghe, Harry camicia bianca e abito grigio chiaro, senza cravatta.

Gli accordi milionari con Netflix e Spotify

Secondo Page Six, i Sussex non vengono pagati per l’intervista a Oprah, ma gli esperti ritengono che faccia parte del loro piano per realizzare negli USA un loro brand da un miliardo di dollari. La coppia in precedenza ha firmato mega accordi con Netflix e Spotify del valore di almeno 100 milioni di dollari.