Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts il 1 gennaio in tv, Emma Watson (nella foto Ansa) voleva abbandonare il suo ruolo

Il 1 gennaio, su Hbo Max negli Usa e su Sky e Now in Italia, arriverà Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Si tratta di una speciale reunion degli interpreti della saga cinematografica che verrà trasmessa in contemporanea in tutto il mondo in occasione del ventennale della serie.

Nello speciale, Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson sono accompagnati dal regista Chris Columbus e da altri membri del cast che hanno partecipato agli otto film della saga Harry Potter, Tutti i protagonisti torneranno a Hogwarts per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film della saga. Si tratta di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Il film usc’ nelle sale lo stesso giorno di 20 anni fa.

Emma Watson aveva pensato di abbandonare il suo ruolo

Il Daily Mail ha pubblicato qualche stralcio delle interviste agli attori. Alcuni di loro, durante la rimpatriata hanno svelato alcuni retroscena inediti. Uno di questi lo ha raccontato Emma Watson. L’attrice britannoca, all’epoca aveva solo 16 anni e il successo la stava travolgendo.. E così l’attrice ha pensato seriamente di lasciare il suo ruolo: “Ero spaventata. Non so se vi siete mai sentiti come se foste arrivati a un punto in cui pensi ‘sarà così per sempre”‘.

Nel 2007, alla vigilia delle riprese del quinto capitolo “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”, la Watson entrò in crisi. E’ in questo momento che pensò di mollare tutto. All’epoca David Yates era stato scelto per dirigere il nuovo capitolo e ha confermato: “Una cosa che mi disse la produzione su Emma è che non era sicura di volere tornare in un altro capitolo“.

“Ero spaventata. Poi ci siamo sostenuti a vicenda”

“Ero spaventata, le cose erano iniziate a diventare audaci per tutti noi. I fan volevano sinceramente che avessi successo e tutti si sono sinceramente sostenuti a vicenda. E’ stato fantastico”.