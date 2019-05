ROMA – Heather Parisi celebra in questi giorni i 40 anni di carriera. La ballerina e showgirl regina della tv degli anni Ottanta, nella giornata di ieri, domenica 19 maggio, è ospite a Che Tempo che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai Uno. La Parisi entra in studio e saluta il pubblico col pugno alzato.

Fazio osserva la scena e con ironia le ha chiesto di non ripetere il gesto. La showgirl ha subito commentato sorridendo: “Ma no, simboleggia la difesa dei diritti dei diversi” riferendosi alle sue battaglie per i diritti Lgbt. Queste le parole di Fabio Fazio: “Volevo pregarti, tu non vivi in Italia. Se saluti il pubblico, quei gesti non farli”. “Quale gesto?” chiede lei. E il conduttore: “Non posso farlo io”. La Parisi lo rifà e spiega che lo fa per la difesa dei diritti dei diversi. “Senza equivoci” aggiunge la showgirl. E Fazio risponde sempre con ironia: “Sono rovinato”.

Heather Parisi, classe 1960, vive da qualche anno ad Hong Kong con la famiglia. La sua vita televisiva è legata agli anni Ottanta, quando la tv era solo Rai e Mediaset. Eterna rivale di Lorella Cuccarini, nella puntata con Fabio Fazio, la Parisi racconta la sua vita professionale e il modo in cui è finita a lavorare in tv.

Fonte: Rai, Ansa, Youtube