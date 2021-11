Heath Freeman è morto, giallo sulle cause del decesso dell’attore 41enne. Aveva recitato in Bones e Ncsi

Heath Freeman è morto a 41 anni, ma è giallo sulle cause del decesso. La notizia della scomparsa dell’attore statunitense, famoso per aver interpretato “Avvocati a New York”, “Ncsi” e “Bones”, è stata confermata dai media. Data, luogo e causa della morte però non sono state rivelate ha fatto sapere il manager dell’attore, Joe Montifiore.

Chi era Heath Freeman

Freeman aveva debuttato nel 2001 recitando in alcuni episodi di “E.R. – Medici in prima linea” e poi si era fatto apprezzare nel 2003 interpretando Benjamin Frank nella serie tv “NCIS – Unità anticrimine“. Tra i suoi film più recenti “12 fantastici orfani” e “The Outlaw Johnny Black”. Aveva appena finito di recitare in “Devil’s Fruit”.

Le parole del manager di Freeman

“Siamo veramente devastati dalla perdita del nostro amato Heath Freeman – ha detto Montifiore in una nota –. Un uomo brillante con uno spirito intenso e profondo, ci lascia un’impronta indelebile nei nostri cuori. La sua vita era piena di profonda lealtà, affetto e generosità verso la sua famiglia e i suoi amici, e una straordinaria gioia di vivere”. “Era estremamente orgoglioso del suo recente lavoro cinematografico ed era molto eccitato per il prossimo capitolo della sua carriera. La sua notevole eredità come figlio, fratello, zio, amico, attore e produttore straordinariamente dotato, cuoco consumato e uomo dalla risata più contagiosa e spettacolare vivrà per sempre. Che la sua memoria sia una benedizione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”.