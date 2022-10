Heather Parisi chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Covid, Instagram, biografia e carriera. La ballerina e showgirl Heather Parisi è ospite oggi 22 ottobre del programma Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, biografia di Heather Parisi

Heather Parisi è nata a Los Angeles il 27 gennaio del 1960. Ha 62 anni. E’ figlia di Anita Parisi, il cui padre Frank Parisi era originario di Terravecchia, in provincia di Cosenza, e Norman Werby. I genitori si separano quando lei è molto piccola e non rivedrà il padre fino ai 28 anni. Si trasferisce da sola a San Francisco a 13 anni, mentre a 15 è a New York per studiare con l’American Ballet. Nel 1978, mentre si trova in vacanza in Italia, viene notata dal coreografo Franco Miseria che la presenta a Pippo Baudo.

Marito, figli, Instagram, Covid, dove vive, vita privata di Heather Parisi

Dopo essersi sposata con Giorgio Manenti, nel 1994 nasce la sua prima figlia, Rebecca. La coppia divorzia nel 1999. Nel 2000, è diventata madre di un’altra figlia, Jacqueline, nata della relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Col suo terzo marito, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, nel 2010 ha due gemelli, Elizabeth e Dylan. La ballerina vive dal 2011 a Hong Kong. Profilo Instagram: @heather__parisi.

Durante la pandemia di Covid, la Parisi ha scelto di non vaccinarsi. Nel 2021 ha postato un testo intitolato “Dannati per l’eternità”, affermando che “le donne dovevano vergognarsi”, in riferimento al vaccino ai loro figli contro il Covid. In un altro post, la Parisi ha scritto “Per me essere socialmente responsabile è una delle virtù sovrastimate”.

La carriera di Heather Parisi

La prima apparizione televisiva della Parisi risale al 1979 nella trasmissione Apriti Sabato. Eppure, il suo debutto vero e proprio è la partecipazione al varietà Luna Park. Nello stesso anno arriva la consacrazione grazie alla prima edizione di Fantastico, condotta da Loretta Goggi e Beppe Grillo. Nel 1986 recita nel film Grandi Magazzini.

