ROMA – Heather Parisi e la figlia Elizabeth sono state minacciate, anche fisicamente, per aver detto di non apprezzare le doti canore di Biondo, concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi.

La ballerina e giudice di Amici ha raccontato su Instagram le minacce che hanno subito da quando sono entrate nel mirino degli haters:

“Il Cyberbullismo va condannato sempre, senza né se, né ma. E invece ho letto blog e siti che si sono divertiti, a incitare pochi celebro lesi a insultare e minacciare, anche fisicamente, me e mia figlia.

Io non ho paura di dire ciò che penso. H*”.

La Parisi ha poi scherzato con la figlia Lizzy nel video pubblicato su Instagram, in cui chiede alla bambina chi sia il suo cantante preferito e la piccola chiede se può dirlo, dato che l’ultima volta che l’ha fatto è stata sgridata. E’ allora che la mamma la incita a parlare e a non aver paura e così alla fine la bimba lo svela: “Ok, a me piace Chris Brown”.