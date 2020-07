Heather Parisi furiosa con Lorella Cuccarini per un like contro la legge sull’omofobia

Nuovo capitolo della lite infinita tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. E’ bastato un like per riaccendere gli animi.

Tutto è nato da un articolo di Marco Gervasoni sul Giornale che criticava duramente la legge contro l’omofobia. Legge giudicata liberticida dal giornalista che ha riscosso, non proprio a sorpresa, il like di Lorella Cuccarini.

Ma tanto è bastato a scatenare nuovamente la furia di Heather Parisi, che dal suo profilo Twitter pubblica uno screenshot del like della sua acerrima nemica.

“In Italia – scrive la showgirl – non c’è una legge che punisca discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere e identità di genere #LGBTQ. Il DDL Zan colma questa lacuna e spacciarlo per una legge che uccide la libertà, è negare che l’Amore minaccia solo chi non lo capisce”.

A risponderle è lo stesso Gervasoni che commenta: “La ringrazio del suo parere e della lettura del mio editoriale. Spero non si offenderà se però io resto della mia opinione”. Ma dalla Cuccarini nessuna replica.

Già a marzo scorso un like dell’ex conduttrice de La Vita in Diretta era finito nel mirino di Heather Parisi. Quella volta era per un post di Libero intitolato: “La Cina nel mezzo dell’emergenza Coronavirus vara una legge per restringere la abitudini alimentari più estreme. Forse Luca Zaia non aveva tutti i torti?”.

Durissimo il commento della Parisi: “Chiunque cerchi di giustificare, redimere o legittimare le parole di Zaia sui cinesi o è intellettualmente in malafede o lo fa per spirito di appartenenza a un partito”.

Con tanto di hashtag #ballerinasovranista #razzismo #CoronavirusOutbreak #coronavirus #cina2″, per sottolineare la destinataria del suo messaggio. (Fonte: Twitter).