Dopo una lunga battaglia contro il Covid-19 si è tolta la vita a 50 anni Heidi Ferrer, la penna principale di Dawson’s Creek, serie molto amata anche in Italia.

Ferrer, che combatteva da mesi con il Long Covid, si è suicidata nella sua abitazione di Los Angeles, California. Da aprile 2020 aveva contratto il virus, a giugno dello stesso anno i sintomi della malattia erano peggiorati ed era stata costretta a letto.

Heidi Ferrer, sul blog aveva scritto “Il Covid non vincerà”

Nei mesi successivi, oltre alla la spossatezza e al dolore al piede erano subentrati dei tremori. A settembre 2020 sul suo blog aveva scritto un post dal titolo “Come mi sto riprendendo dal Long Covid” e aveva spiegato in modo dettagliato come il virus l’avesse menomata ma aveva concluso “il Covid non vincerà”.

“Il recupero è una delle cose più difficili che abbia mai vissuto e ne ho passate davvero tante”, aveva spiegato Ferrer. “Una delle cose più crudeli è che il Covid mi aveva tolto la capacità di sognare il futuro, non riuscivo a immaginarlo, davanti a me c’era un muro”.

E aveva esortato chi soffre di Long Covid a non arrendersi mai: “Alla fine ce la faremo e guariremo”. “Lentamente mi sto riprendendo. Ma nessuno sa per certo quanto tempo potrebbe volerci, forse sei mesi, forse un anno”.

Heidi Ferrer, il gesto estremo dopo 13 mesi di lotta

Secondo quanto riportato dal Daily Mail negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate rapidamente.

Il marito Nick Guthe, sceneggiatore, regista e produttore, ha rivelato la notizia della sua morte sui social media dopo una battaglia durata 13 mesi.

“Ha combattuto il virus strenuamente ma alla fine le ha portato via tutto”, ha scritto Guthe in un post su Facebook.