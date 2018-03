ROMA – Helen Skelton divenne famosa durante le Olimpiadi di Rio 2016 per le sue gonne molto corte. La conduttrice della BBC, sommersa sui social da critiche sessiste, fece spallucce e continuò, giustamente, a indossare quello che le pareva. Oggi la Skelton è stata tagliata, in un evento chiave, dalla Bbc. E qualcuno maligna proprio per le sue mise.

L’emittente ha deciso infatti di non inviarla ai prossimi Giochi del Commonwealth in Australia. Una decisione che ha colto di sorpresa la presentatrice stessa. Anche perché – stando a fonti molto vicine alla conduttrice – non le sono stati spiegati i motivi.

In queste ore è montata la polemica tanto che un portavoce della BBC Sport ha poi dichiarato: “Stiamo inviando un team molto più piccolo in Australia rispetto alle edizioni precedenti. Helen rimane una conduttrice chiave“.