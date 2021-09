Hell Raton chi è, età, dove e quando è nato, origini, vero nome, fidanzata, vita privata, Instagram, X Factor, Festival di Venezia, carriera. Il rapper Hell Raton, alla sua seconda partecipazione, è uno dei giudici della nuova edizione di X Factor. Il talent show è in onda da questa sera 16 settembre su Sky Uno e TV8 dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, vero nome, origini, biografia di Hell Raton

Hell Raton, pseudonimo di Manuel Zappadu, è nato il 14 maggio del 1990 a Olbia. Ha 31 anni. Suo padre è il fotoreporter sardo Antonello Zappadu, mentre la madre è ecuadoregna. Manuel cresce a Quito, in Ecuador, per tornare a Olbia all’età di 11 anni.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Hell Raton

Il rapper non sembra essere fidanzato. Dalla pagina Instagram non traspare niente e riferimenti sulla questione non ce ne sono. Il suo profilo Instagram conta più di 456mila follower: hell_raton.

Nel 2021 Hell Raton sfila insieme ai grandi nomi del cinema internazionale sul red carpet della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Sul suo profilo Instagram scrive: “Grazie Moet&Chandon per avermi fatto sentire a casa ma soprattutto per aver supportato Diversity, no profit da sempre impegnata nella diffusione di una cultura inclusiva attraverso il cinema”.

La carriera di Hell Raton

Appassionato di Rap, il cantante segue le orme di Salmo con band come gli Skasico e più tardi To Ed Gein e Three Pigs’ Trip, prima dell’avvio della carriera solista come Hell Raton e il trasferimento a Milano. Con Salmo, Enigma e DJ Slait nel 2010 crea il collettivo di Machete Crew.

Nel 2011 viene lanciato in rete il video del brano Multicultural, girato interamente a Londra, città in cui Hell Raton ha vissuto e lavorato per alcuni anni prima di tornare in Italia. Nello stesso anno esce il mixtape Basura Muzik Vol. 1, reso disponibile gratuitamente, e nel 2014 Rattopsy EP.

Nel 2020 il cantante è stato impegnato in alcuni progetti benefici a favore di coloro che lavorano nel settore musicale e stanno affrontando la crisi causata dalla pandemia di COVID-19. Nello stesso anno è uno dei giudici della quattordicesima edizione di X Factor. Viene confermato nel 2021 per la nuova edizione.