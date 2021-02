Hotel Eufemia da Barbara D’Urso: a Live non è la D’Urso i protagonisti del tradimento fanno pace

Il tradimento dell’Hotel Eufemia a Palermo protagonista a Live non è la D’Urso. Vi ricordate le corna in diretta nel parcheggio dell’albergo a Isola delle Femmine? Ora i protagonisti sono stati ospiti di Barbara D’Urso su Canale 5. E stanno ancora insieme. O forse, sarebbe meglio dire, di nuovo insieme.

Gianluca e Grazia hanno vissuto alcuni giorni di notorietà dopo che lui aveva pubblicato una diretta video col tradimento di lei. Tutto via social, ovviamente. Lui aveva scoperto lei nel parcheggio dell’Hotel Eufemia insieme all’amante.

E il tradimento dell’Hotel Eufemia era diventato in poco tempo un trend topic, come si dice in questi casi. Tutti erano alla ricerca dei protagonisti per capire se si trattava di persone conosciute. E la coppia adesso è uscita allo scoperto. In prima serata, su Canale 5, proprio il giorno di San Valentino…

Il marito tradito dell’Hotel Eufemia da Barbara D’Urso

Lui racconta come ha intuito di essere stato tradito. “Avevo capito che c’era qualcosa che non andava – ha spiegato Gianluca – ho scoperto il tradimento grazie al gps dell’auto”.

A distanza di tempo però, Gianluca è riuscito a perdonare la moglie: “Ci sono cose più gravi, l’importante è esserci ritrovati”. Gianluca ha anche raccontato i problemi che quel video gli ha causato: “Da quando ho pubblicato quel video ho avuto molte difficoltà nel trovare un nuovo lavoro – ha spiegato – le persone ormai mi riconoscono e mi associano soltanto a quella diretta che avevo postato sui social”.

La moglie traditrice dell’Hotel Eufemia e i dettagli raccontati da Barbara D’Urso

Lei ha raccontato: “Una storia durata sei mesi, e ci vedevamo tutti i giorni”. Ma Gianluca ha dimostrato di saper andare oltre: “La mia più grande vittoria è che stasera lei è con me. Io non l’ho lasciata. Non l’ho perdonata subito, ma prima ho voluto vedere se si è pentita veramente”.

Altro particolare: la stanza del tradimento era la stessa in cui Gianluca e Grazia hanno passato la prima notte di nozze.

Il video del tradimento in diretta all’Hotel Eufemia di Palermo

Il video, dicevamo. Tutto è partito da lì. Il marito cornuto esordisce così: “Siamo all’Hotel Eufemia. La mia macchina si trova qua. E accanto ci sono la macchina di mia moglie e del suo amante”. Poi, a un certo punto, sbucano proprio i due. “Scusami ma tu come sei venuto qui?”, chiede la moglie. E lui risponde: “Con Antonio”. La moglie poi continua a chiedere: “Ma tu come fai a sapere che sono qua, all’Hotel Eufemia?”. E lui: “Semplicemente intuito. Ora cosa mi dovete dire. Siete innamorati?”.

Poi, quando la moglie capisce di essere ripresa, prova a bloccare il marito urlando “Dai, non fare il video”. A questo punto il filmato si interrompe ma i personaggi sono già ampiamente riconoscibili.