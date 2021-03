Hotel Eufemia, la coppia annuncia: “Aspettiamo un bambino. Abbiamo superato il tradimento”

A “Live – Non è la d’Urso” la coppia dell’Hotel Eufemia di Palermo, ormai celebre per un video diventato virale sul web in cui il marito scopriva il tradimento della moglie, annuncia: “Aspettiamo un bambino”.

“Siamo molto felici – ha spiegato il futuro papà Gianluca – lo abbiamo voluto”.

“Nascerà verso fino novembre – hanno spiegato – lo abbiamo saputo due settimane fa, è stato tutto spontaneo, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che lo volevamo tutti e due”.

La coppia sembra più affiatata e felice, ma non sono in molti a vederla così.

Hotel Eufemia, le parole dell’amante: “Non ci sentiremo mai più. Chiedo scusa a Gianluca”

L’inviata di Barbara a Palermo ha intervistato alcuni concittadini e le risposte non sono state dalla parte della coppia: “Non capisco perché farsi prendere in giro così”, “Hanno ridicolizzato tutta Palermo”, “E’ tutta una montatura per diventare popolari” e “A me lei non sembra molto sincera”. Alcuni sono riusciti a vedere i lati positivi: “L’importante è essere felici, se loro sono felici così va bene”.

Tra i tanti intervistati anche l’amante:

“Abbiamo fatto pace, io mi sono pentito e non succederà più perché amo troppo mia moglie. Chiedo scusa anche a Gianluca per quello che è successo. Non ci sentiremo mai più. Sono felice per le due famiglie che si sono riappacificate. L’importante è l’amore delle famiglie”.