L’attore spiega quali sono stati su di lui i sintomi del Covid, dalle enormi sudate alla perdita completa dell’olfatto.

Hugh Grant è convinto di essere stato positivo al Covid nella prima ondata della pandemia, a febbraio. “Ho pensato di impazzire, annusavo fiori e bidoni della spazzatura sperando di sentire qualche odore”.

Intervistato in collegamento durante The Late Show with Stephen Colbert, l’attore ha fatto sapere di essere risultato positivo agli anticorpi circa un mese fa. Hugh Grant ha affermato di aver vissuto il Covid insieme alla moglie Anna Eberstein lo scorso inverno, dicendo di ricordare i sintomi emersi nel mese di febbraio.

I sintomi del Covid raccontati da Hugh Grant

“Tutto ha avuto inizio con enormi sudate. Ho iniziato a sentire gli occhi pulsare: erano effettivamente due, tre volte più grandi e gonfi del normale. E ricordo perfettamente la sensazione di oppressione sul petto, come se un uomo pesantissimo si fosse seduto sopra il mio torace”.

Poi la perdita dell’olfatto e del gusto. “Sono rapidamente entrato nel panico e un giorno ho iniziato ad annusare tutto quello che mi capitava a tiro: fiori, bidoni della spazzatura. Ma non sentivo niente: ero così disperato che avrei anche annusato le ascelle degli estranei pur di sentire qualcosa. Terminata la passeggiata sono tornato a casa e mi sono spruzzato il profumo di mia moglie direttamente in faccia. Risultato? Non ho sentito niente”. (fonte VANITY FAIR)