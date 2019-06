Hugh Grant in crisi: “Ormai sono vecchio, brutto e… grasso”

ROMA – L’attore inglese Hugh Grant, attore che compirà 59 anni a settembre, intervistato da “Hollywood Reporter”, svela di sentirsi “vecchio, brutto e grasso”. Crisi di mezza età?

“Non posso più fare commedie romantiche -dice – sono troppo vecchio e grasso per essere il protagonista, così ho optato per generi diversi. Non mi riconoscevo più nel me stesso di 20-25 anni fa, stavo iniziando a odiarmi”.

“Venivo pagato tantissimo – racconta – e so di essere stato una persona molto fortunata. Dal punto di vista artistico, le commedie romantiche in genere sono considerate un genere inferiore ma per fortuna alcune sono state dei capolavori indiscutibili”.

“Alla soglia dei 60 anni – conclude – non si è troppo vecchi per trovare l’amore. Ma per essere protagonisti di un film in cui si recita accanto ad attrici giovani ed emergenti, sì…”.

Fonte: Hollywood Reporter.