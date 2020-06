ROMA – D. L. Hughley ha spaventato i suoi fan, svenendo sul palcoscenico durante uno dei suoi spettacoli di stand-up comedy.

L’attore 57enne, portato in ospedale, per fortuna non ha riportato nessun problema, racconta Tmz.

Tramite le analisi però è venuta fuori la positività al Coronavirus, cosa che Hughley ignorava visto che era asintomatico.

Ora D. L. Hughley dovrà rimanere isolato all’interno dell’albergo di Nashville, località dove si stava esibendo, per quindici giorni di quarantena.

Il comico ha parlato dopo essere svenuto sul palco e aver scoperto la positività al Covid-19.

“Vi ringrazio per i messaggi di sostegno e per le vostre preghiere – ha scritto su Twitter -. Sono risultato positivo al Covid ed ero senza fiato.

A quanto pare ho solo perso conoscenza senza accusare nulla di grave.

Mi hanno fatto il tampone e scoperto la positività, ma non ho nessun sintomo. Sto bene e mi sono ripreso ma dovrò rimanere in isolamento.

Grazie ai medici e agli infermieri che si sono presi cura di me“.

Anche l’agente del comico ha voluto rassicurare i fan:

“Ha sofferto di stanchezza per il tanto lavoro – ha detto alla Nbc -. Ora è sveglio e si sente meglio, vuole ringraziare tutti per pensieri e preghiere”. (fonte TMZ)