I Camaleonti chi sono, età, dove sono nati, nomi, vita privata, canzoni, curiosità, carriera e biografia

Chi sono I Camaleonti: età, dove sono nati, nomi, vita privata, canzoni, curiosità, carriera e biografia della band oggi ospite ad Oggi è un altro giorno in onda su Rai1.

Carriera e canzoni de I Camaleonti

I Camaleonti sono nati nel 1963 da un’idea del chitarrista Riki Maiocchi, il gruppo fin da subito sceglierà di seguire il genere beat, nato poco prima in Inghilterra e rapidamente esploso in tutto il mondo. Nel 1965 il gruppo si specializza nel confezionare ed eseguire cover in lingua italiana di brani celebri, frutto di un’abile ricerca nelle classifiche inglesi e americane e decide di partecipare al primo “Raduno Beat” di Milano.

Questa decisione sarà la svolta perché vengono notati da Miki Del Prete, storico paroliere di Adriano Celentano: il successo arriva quasi subito, cavalcando il fenomeno beat con Chiedi Chiedi e Sha la la la la, che nel 1966 vende decine di migliaia di copie, presto bissato dal successo di Portami tante rose, rifacimento della celebre canzone di epoca fascista, che arriva all’11º posto in hit parade.

Poco dopo però Riki Maiocchi decide di lasciare il gruppo per proseguire come solista, e della formazione originale rimangono il giovane tastierista Tonino Cripezzi, nella seconda il chitarrista Gerry Manzoli, il batterista Paolo de Ceglie e il bassista Livio Macchia, a cui si aggiungeranno negli anni diversi altri componenti. Il gruppo, nonostante il cambio di formazione, continua a scalare le classifiche: dal 1968 in poi sono anni d’oro, e nasce un vero e proprio “fenomeno Camaleonti”, scatenato da brani popolari come Mamma mia, Viso d’angelo, Cuore di vetro e L’ora dell’amore.

Nel 2004 viene a mancare lo storico batterista del gruppo Paolo de Ceglie, e in sua memoria la band incide le raccolte 40 anni di musica e applausi e Storia, una rivisitazione de loro più grandi successi, acquistabile solo online o ai concerti del gruppo.

Chi sono I Camaleonti, nomi, biografia e vita privata

L’attuale formazione de I Camaleonti: Livio Macchia (Acquaviva delle Fonti, 09 novembre 1941); Antonio Cripezzi (Milano, 26 febbraio 1946); Valerio Veronese (Milano, 2 settembre 1958); Massimo Brunetti; Massimo di Rocco. Ex componenti: Riki Maiocchi (Milano, 27 maggio 1940 – 2 febbraio 2004); Paolo de Ceglie (Trinitapoli, 29 novembre 1943 – Milano, 27 marzo 2004): batteria (dal 1963 al 2004). Gerry Manzoli (Milano, 28 agosto 1941).

Curiosità su I Camaleonti

Fece parte della prima formazione dei Camaleonti un giovanissimo Teo Teocoli: non arrivò mai con loro davanti al grande pubblico, ma si esibì come voce solista del complesso durante le prime uscite.

Applausi, uno dei grandi successi della band italiana, ha una somiglianza evidente con Epitaph dei King Crimson; il brano del gruppo inglese però fu pubblicato l’anno dopo.