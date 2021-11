I Cugini di campagna chi sono, età, nomi, vita privata, Nick Luciani, Maneskin, Lady Gaga e biografia

Chi sono I Cugini di Campagna: età, nomi, vita privata, Nick Luciani, Maneskin, Lady Gaga e biografia del gruppo musicale che oggi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda dalle 14 su Rai1.

Dove sono nati, età, nomi e biografia de I Cugini di Campagna

I Cugini di Campagna sono un gruppo italiano, famoso per la canzone Anima Mia, formato dai due volti storici Ivano “Poppi” Michetti (chitarra, cori e basso) e Silvano Michetti (batteria percussioni), i fondatori della band nata nel 1970. A loro si è aggiunto nel tempo Tiziano Leonardi alle tastiere (dal 2012) e Nicolino “Nick” Luciani (voce, keytar e tastiere) che ha fatto parte della band dal 1994 al 2014 per poi prendersene una pausa, salvo tornare nel 2021.

Ivano “Poppi” Michetti è nato a Roma l’11 febbraio del 1947. Ha 74 anni. La stessa età di Silvano Michetti, suo fratello gemello. Nicolino “Nick” Luciani è nato a Roma il 2 giugno del 1970 e ha 51 anni mentre il più giovane del complesso è Tiziano Leonardi, nato a Civitavecchia il 17 marzo del 1984. Ha 37 anni.

Nel 2014 Nick Luciani è uscito dal gruppo rilasciando una nota polemica nei confronti di Ivano. L’artista lo accusava infatti di “mancanza di collaborazione, prove, allestimento degli spettacoli”. In sua sostituzione, la nuova voce principale de I Cugini di Campagna è stata quella di Daniel Colangeli, che ha poi a sua volta abbandonato la band nel 2020. Il 2021 ha visto il ritorno di Nick Luciani, attualmente membro effettivo della band.

Ivano Michetti e la malattia

Qualche mese fa è stato rivelato che Ivano ha sofferto di un grave ictus, che l’ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico al cuore. Le sue condizioni di salute, però, oggi sembrano essere migliorate e si sta riprendendo alla grande nonostante sia stato 15 giorni in coma.

I Cugini di Campagna contro i Maneskin e Lady Gaga

I Cugini di Campagna ha postato sui social contro i Maneskin. Il problema sarebbero gli outfit della giovane band romana che, secondo il gruppo, copierebbe gli outfit proprio a loro. Pubblicando una foto di Damiano David durante la performance in apertura ai Rolling Stones, hanno affiancato lo scatto a un’immagine d’epoca di Nick Luciani.

Pochi anni fa si erano scagliati anche contro Lady Gaga, invitano la popstar a smettere di prendere spunto dai loro look: “Cara Lady Gaga, tutti sanno della tua bravura e anche noi ti stimiamo molto, ma in seguito ad alcune foto pervenute sui nostri Social Network volevamo invitarti a smettere di indossare abiti di scena identici ai nostri, consapevoli del fatto che non hai di certo necessità di imitarci. Con stima”.

Mogli, figli e vita privata de I Cugini dei Campagna

Nick Luciani è convolato a nozze nel 1999 con Vanessa Perna, anche lei cantante. La coppia ha una figlia Karen. Ivano è anch’esso sposato: sua moglie si chiama Rossella, anche se non abbiamo informazioni su di lei. Sulla vita privata di Silvano e Tiziano invece si conosce ben poco.