ROMA – Giancarlo Magalli ci ha abituato a polemiche in diretta tv e pochi giorni fa se l’è presa per un video partito prima del dovuto (qui il video) attaccando il regista dei I Fatti Vostri, Michele Guardì: “Che è? Sto ancora parlando, che ve possino acciaccavve!”, ma il regista gli risponde subito per le rime: “Queste cose capitano! Come quando lei prima si è scordato di fare una presentazione, capita pure questo!”.

Ai microfoni de I Lunatici, programma radiofonico su Rai Radio2, è intervenuto proprio Michele Guardì, regista e autore televisivo, protagonista del battibecco con Magalli.

“Il litigio? Siamo due becconi, se ci mettessimo in onda insieme a parlare faremmo delle cose da pazzi. Abbiamo la stessa ironia, la stessa violenza nell’affrontare le cose. Ma finita la trasmissione è come se nulla fosse accaduto. Ci divertiamo a essere ironici. Noi lavoriamo insieme da oltre vent’anni, se non fosse così non reggeremmo”.