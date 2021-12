I Fratelli De Filippo in prima serata su Rai Uno: trama, cast e curiosità sul film di Sergio Rubini

I Fratelli De Filippo in tv questa sera in prima serata su Rai Uno. Diretto da Sergio Rubini, I Fratelli De Filippo è la storia di un riscatto o, ancora meglio, come si dice a Napoli con grande sintesi, “di figli e figliastri”. Una storia vera, ma drammaturgicamente da manuale, quella che vide coinvolti, a inizi del ‘900, Peppino, Titina ed Eduardo De Filippo. La loro vicenda è raccontata in maniera popolare e diretta da Sergio Rubini.

I Fratelli De Filippo su Rai Uno in prima serata

Il film è uscito prima a Roma e Napoli, poi nei cinema di tutta Italia il 13, 14 e 15 dicembre prima di finire su Rai Uno. Il film ci porta ovviamente a Napoli dove i tre fratelli vivono con la madre, Luisa De Filippo, ma hanno un problema non da poco. Non sono stati riconosciuti dal padre Eduardo Scarpetta (Giancarlo Giannini) che si spaccia per loro “zio”. Proprio quello Scarpetta, ricco e famoso e vero re del teatro popolare napoletano, che pur non riconoscendoli come figli naturali, li ha però introdotti nel suo mondo.

Tutto precipita alla morte di Scarpetta perché la sua famiglia allargata inevitabilmente si divide. I figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a Titina (Anna Ferraioli Ravel), Eduardo (Mario Autore) e Peppino (Domenico Pirelli) non spetta nulla. Per loro ci sarà un’altra eredità, quella del talento, di cui invece è privo l’arrogante figlio legittimo Vincenzo (Biagio Izzo) diventato titolare della compagnia paterna.

Rubini: “Li volevo raccontare come se fossero i Beatles”

“Li volevo raccontare come se fossero i Beatles, giovani donnaioli, traditori, litigiosi in una storia tutta italiana, una famiglia sgangherata che alla fine ce la fa” spiega Rubini. E ancora il regista :”È una storia di riscatto e speranza di persone che alla fine ce l’hanno fatta, un messaggio positivo per tutti”. Per quanto riguarda la scelta di Giannini nel ruolo di Scarpetta, spiega: “Ho subito pensato a uno Scarpetta descarpettizzato e Giannini era perfetto nel ruolo di un predatore erotico pieno di fascino”.