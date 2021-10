I Gemelli di Guidonia chi sono: età, dove sono nati, vita privata, nomi, Tale e quale show, Fiorello. I tre fratelli sono ospiti questa sera ai Soliti Ignoti, il game show di Rai Uno condotto da Amadeus e in onda dalle ore 2o,45.

Chi sono i Gemelli di Guidonia: età, nomi, carriera

I Gemelli di Guidonia sono tre fratelli. I loro nomi sono Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Sono nati tutti e tre a Napoli. Le loro date di nascita non sono note, le età invece sì: Pacifico ha 37 anni, Gino 34 ed Eduardo 33.

Sin da piccoli si sono appassionai alla musica. Pacifico si divertiva a suonare una piccola tastiera. Gino era invece bravo a cantare. Sono stati loro due i primi a duettare. Poi è stato coinvolto anche il fratello minore Eduardo.

Come nasce il nome Fratelli di Guidonia: l’incontro con Fiorello

Nel 1999 sono entrati nel mondo della musica con il nome di Effervescenti Naturali. Successivamente sono stati conosciuti con il nome di Gemelli di Guidonia a seguito della loro partecipazione all’Edicola Fiore. Fu proprio Fiorello a dare loro questo nome.

La carriera

I tre fratelli, nel 1999 hanno vinto il Tiburfestival prima di esibirsi nel 2000 davanti a Papa Giovanni Paolo II. Da qui, il salto che li ha portati a collaborare con la Rai è stato breve.

Nel 2006 sono entrati nel cast dello spettacolo teatrale È permesso? di Enrico Montesano. Hanno poi partecipato al programma I raccomandati e si sono esibiti al Family Day.

Nel 2010 sono stati ospiti fissi su Radio 2 della trasmissione Decanter in diretta da Sanremo. L’anno successivo hanno interpretato la colonna sonora del film Una cella in due. La svolta è arrivata nel 2013 quando sono approdati all‘Edicola Fiore. Il conduttore siciliano diede loro quel nome. Vista la fama raggiunta in poco tempo, sempre nel 2013 i Gemelli di Guidonia hanno potuto duettare con Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi e Biagio Antonacci in un programma speciale andato in onda su Rtl 102,5.

Poco dopo è arrivata la partecipazione a Quelli che il calcio e il tour teatrale di Fiorello L’ora del Rosario.

Nel 2018 sono stati ospiti di Fiorello anche su Radio Deejay. Nell’ottobre dello stesso anno hanno debuttato al Teatro Tirso de molina di Roma con lo spettacolo Discopatia…dica 33 giri, riscuotendo un grande successo.

Sono stati ospiti di alcune puntate del programma Italia sì su Rai Uno nel 2019. Sono diventati inoltre ospiti comici fissi di Questa è vita su Tv2000. Nel novembre del 2019 sono entrati nel cast di Viva RaiPlay sempre di Fiorello. Poi sono entrati in quello de L’altro Festival di Sanremo.

Nel 2020 è uscito il loro primo singolo inedito: Mina dov’è. A luglio, su Radio Due sono esorditi con un programma tutto loro: Tre per 2. Nel marzo del 2021 hanno scritto e cantato la sigla della trasmissione Ve ne siete mai accorti condotta dal comico Maurizio Battista.

Tale e quale show

A settembre 2021 sono stati concorrenti di Tale e quale show ed hanno interpretato cantanti e gruppi storici quali Il Volo, i Bee Gees e i Ricchi e Poveri. Sul palco della trasmissione di Rai Uno hanno anche catantato “Mille”, il brano del trio Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro.