I soliti ignoti, Amadeus scioccato dal concorrente (‘La Signora Coriandoli’ Maurizio Ferrini) arrivato al parente misterioso con zero euro. Non era mai successo da quando esiste il programma tv che va in onda ogni sera su Rai 1.

Solitamente, partecipano al programma tv delle persone comuni ma nelle ultime puntate i protagonisti sono i vip. Questo perché le vincite vengono donate in beneficenza all’ospedale Spallanzani di Roma in funzione anti Covid.

I soliti ignoti, Amadeus senza parole: la Signora Coriandoli ha sbagliato tutte le identità nascoste

Il concorrente di ieri sera era Maurizio Ferrini, conosciuto da tutti come ‘La Signora Coriandoli‘. Ma cosa bisogna fare durante I soliti ignoti? Bisogna indovinare la professione dei concorrenti presenti in studio.

Ogni concorrente ha un valore economico. Quindi alla fine il protagonista della puntata accumula soldi in base a quante identità nascoste riesce ad indovinare. Per riuscirci, dispone di alcuni aiuti. Ogni partecipante ai Soliti ignoti può richiedere tre indizi e il domandone.

Alla fine di questa procedura, per vincere i soldi che ha conquistato rispondendo alle domande sulla professione dei concorrenti, deve indovinare il parente misterioso. Ciò deve collegare quella persona appena entrata in studio ad uno dei concorrenti che ha visto in precedenza per indovinare la loro professione.

Ieri Maurizio Ferrini non ha indovinato nemmeno una professione dei concorrenti in studio e quindi è arrivato al parente misterioso con zero euro. Non era mai successo da quando esiste il programma tv.

I soliti ignoti, Amadeus ha salvato la Signora Coriandoli con questa eccezione regolamentare

Così Amadeus ha dovuto pensare ad uno escamotage per farlo partecipare comunque al parente misterioso. La Signora Coriandoli ha dovuto scegliere tra tre passaporti segreti, uno da 30mila, uno da 5mila e uno da 0 euro. Ha pescato quello da cinquemila euro e quindi ha potuto partecipare al parente misterioso. Non avrebbe potuto farlo con zero euro perché non ci sarebbe stato nulla da vincere e quindi nulla da donare allo Spallanzani.

Maurizio Ferrini si è riscattato proprio in questa prova finale, che di solito è la più difficile del programma. Ha indovinato il parente misterioso e ha donato cinquemila euro allo Spallanzani.