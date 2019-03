ROMA – A I Soliti Ignoti stasera, 29 marzo, si è parlato di Sanremo. A parlarne è stato il concorrente della puntata, il signor Fabrizio, che era vicino dal fare lo scoop visto che da settimane si parla di Amadeus come successore di Claudio Baglioni al Festival.

Il concorrente della puntata era proprio di Sanremo e per questo Amadeus ha detto che quindi di sicuro non si è perso un’edizione. Il signor Fabrizio ha confermato ed ha subito replicato facendo una domanda scomoda al conduttore: “A proposito di Sanremo, ma l’anno prossimo…”. Amadeus l’ha subito interrotto non riuscendo a far completare la frase all’ospite. Il conduttore ha lasciato correre ed è andato avanti, dicendo al concorrente di leggere il tabellone con tutte le professioni da associare agli ignoti (fonte: Rai Play)