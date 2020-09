Il Coronavirus colpisce anche la tv italiana: la Rai sospende I Soliti Ignoti ed Elisir dopo aver scoperto dei positivi.

Scrive Il Tempo che il caso di positività dei Soliti Ignori è arrivato grazie al tampone rapido. Tampone molecolare invece per accertare un caso di positività nella produzione di Elisir.

Rai, i positivi di I Soliti Ignoti e Elisir sono di personale esterno

I casi, spiega Il Tempo, riguardano personale esterno che collabora con le produzioni dei programmi. Entrambe le trasmissioni sono state sospese come misura cautelare da parte della Rai.

I Soliti Ignoti slitta per Covid: doveva cominciare il 13 settembre

Il debutto de I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus, era previsto per il 13 settembre. La prima puntata sarebbe stata uno speciale vip in prima serata (e non nel pre serale come avviene di solito). Al suo posto, scrive Giuseppe Candela su Il Fatto Quotidiano, il direttore Stefano Coletta ha scelto di affidarsi al film di Gabriele Muccino A casa tutti bene.

Un positivo anche al Grande Fratello Vip?

Il sito Tvblog parla di un caso di positività anche al Grande Fratello Vip. Un caso che, scrive il sito, riguarda uno dei collaboratori e non i partecipanti. Lunedì 14 settembre dovrebbe andare in onda la prima puntata del reality, condotto da Alfonso Signorini. Stando a quanto scrive TvBlog, i concorrenti sono comunque in isolamento. (Fonti: Il Tempo, Il Fatto Quotidiano, TvBlog)