I Soliti Ignoti non va in onda mercoledì 6 ottobre 2021: Amadeus lascia il posto alla partita dell’Italia

I Soliti Ignoti questa sera, 6 ottobre 2021, non va in onda per lasciare spazio alla partita della Nazionale contro la Spagna da San Siro.

Il palinsesto di Rai1 è stato modificato perché la partita inizia alle 20:30, subito dopo il Tg1, e così Amadeus tornerà in onda giovedì 7 ottobre.

I Soliti Ignoti il 6 ottobre non va in onda per la partita dell’Italia

A ricordarlo ai telespettatori è stato lo stesso conduttore, che al termine dell’appuntamento di martedì sera ha dato appuntamento al pubblico per giovedì 7 ottobre, come sempre alle 20:35 e come sempre con un ospite vip.

E proprio durante la puntata di martedì 5 ottobre è stato sfiorato l’incidente in studio. L’ignoto numero 6, infatti, tornando sul piedistallo è inciampato e solo per un soffio ha evitato una rovinosa caduta in avanti in diretta tv.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu ospiti dei Soliti Ignoti

Non si è però risparmiato le risate di Amadeus e dei suoi ospiti, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, reduci dal debutto Rai di quelli che il lunedì, il programma con Mia Ceran che da quest’anno prende il posto di Quelli che il calcio.

Luca e Paolo hanno anche avuto fortuna: durante la puntata hanno vinto 21.600 euro, che hanno già fatto sapere che devolveranno in beneficenza.