ROMA – Sarà Michael Gandolfini, figlio di James Gandolfini, a prendere il ruolo del giovane Tony Soprano nel film “The Many Saints of Newark”, prequel de I Soprano, serie storica della Hbo, andata in onda dal 1999 al 2007.

Lo show vincitore di 21 Emmy Awards e cinque Golden Globe, aveva lanciato la carriera di James Gandolfini, scomparso a Roma nel 2013 all’età di 51 anni. Interpretando il boss italoamericano Tony Soprano, l’attore era diventato una star e ora, nel film che racconta la New Jersey anni Sessanta con le lotte tra afroamericani e italiani, sarà il figlio Michael a riprendere il ruolo di Tony Soprano ancora giovane.

“È un grande onore prendere l’eredità di mio padre e vestire i panni di Tony Soprano – ha detto Michael – sono emozionato di avere l’opportunità di lavorare con David Chase e l’incredibile squadra di talenti che ha assemblato per The Many Saints of Newark”.

David Chase, già sceneggiatore della serie tv, sta lavorando alla scrittura del film che sarà diretto da Alan Taylor. Anche se i dettagli della trama non sono ancora stati diffusi, la storia ci porterà nel New Jersey degli anni ’60, nel mezzo delle lotte tra afroamericani e italoamericani. Gli eventi si concentreranno durante gli scontri di Newark, a luglio 1967, che termineranno con la morte di ventisei persone e centinaia di feriti. Nel racconto delle origini, ci sarà spazio anche per il padre di Tony, Giovanni “Johnny Boy”, il primo boss della famiglia che nella serie tv era comparso solo attraverso qualche flashback.