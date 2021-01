Se lo sono chiesti in tanti: quanto guadagnerà Zlatan Ibrahimovic per le sue cinque serate al Festival di Sanremo? A rivelare il compenso che il campione svedese del Milan percepirà è il giornalista Gabriele Parpiglia.

Inoltre Parpiglia, ospite di Radio Sportiva, ha chiarito il giallo sulla compatibilità tra gli impegni a Sanremo e quelli calcistici di Ibrahimovic.

“Il compenso di Ibrahimovic a Sanremo sarà di 50mila euro a serata, quanto Fiorello” ha rivelato Gabriele Parpiglia. Ma c’è anche un’altra situazione che andava chiarita. Il 3 marzo, quando andrà in scena la seconda serata del Festival, il Milan dovrà giocare contro l’Udinese. Secondo il giornalista, Ibra “il 3 marzo sarà in collegamento da remoto. Per quanto riguarda gli allenamenti, si allenerà fuori sede, a Montecarlo”.

Il 3 marzo c’è Milan-Udinese: come farà Ibrahimovic con Sanremo?

In quella data, il 3 marzo, si gioca il turno infrasettimanale della 25ma giornata di Serie A. La Lega Serie A non esclude la possibilità di rivedere gli orari relativi al turno in questione, così da non scontrarsi dal punto di vista mediatico con Sanremo che è da sempre l’evento di punta per la Rai, ma dalle tv detentrici dei diritti (Sky e Dazn) – riporta Calciomercato.com – è stato eretto un muro riguardo a questa eventualità.

Considerati i due anticipi del 2 marzo e il posticipo del 4, il nodo riguarda le restanti partite, di cui Milan-Udinese, che vedrebbe Ibrahimovic costretto a ‘sdoppiarsi’ tra San Siro e Sanremo. Gli slot orari per gli infrasettimanali sono fissati, il mercoledì una gara alle 18.30 e le altre alle 20.45, orari che Sky e Dazn non intendono rivedere. (fonte CALCIOMERCATO.COM)