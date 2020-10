A maggio aveva detto di essere stato picchiato in strada perché gay, ma ora sulla presunta aggressione omofoba raccontata dall’influencer Iconize emergono dei dubbi.

L’aggressione omofoba (o presunta tale) denunciata da Iconize, noto influencer, è stata inventata? A Pomeriggio 5 nella scorsa puntata era presente Soleil, l’ex amica proprio di Iconize tirata in ballo all’interno della Casa del Grande Fratello da Dayane Mello.

La ragazza ha confermato la versione della modella brasiliana: “Io e Marco alias Iconize eravamo amici. Ho dei suoi messaggi che farebbero capire che non è stato aggredito, ma si è colpito da solo”. Un suo amico ha aggiunto un altro dettaglio inquietante: “Ho saputo che si è colpito con un surgelato”. A queste affermazioni, tutte da confermare, Barbara d’Urso ha reagito scioccata.

Barbara d’Urso infatti in un primo momento rimane senza parole. Poi commenta: “Da 13 anni mi batto contro l’omofobia. Ho ospitato Iconize pensando fosse stato vittima di un attacco omofobo. Sono senza parole”. Poi rivolgendosi direttamente a Iconize, conclude: “Tu non mi usi, ho i brividi”.

La replica di Iconize

Iconize aveva smentito le accuse già a fine settembre: “Le accuse che mi hanno fatto lui (Tommaso Zorzi, ex di Iconize ndr.) e Dayane sono davvero gravi. Hanno insinuato che mi sia tirato un pugno da solo per inscenare una rissa, un attacco da parte di omofobi per avere visibilità. Io rispondo dicendo che solamente un deficiente, un decerebrato possa fare una cosa del genere (…) Si tratta di cattiveria gratuita e odio nei miei confronti. Non voglio neanche giustificarmi perché non penso ce ne sia bisogno. Mi fa stare malissimo. Non voglio far parte di questo circuito di me**a, fa pena. Mi dissocio completamente (…) In questo mondo ci lavoro da 10 anni, già prima di Tommaso. Non ho bisogno di essere l’ex di nessuno. Questa storia è al limite del ridicolo”.

Poi l’influencer, qualche ora prima della diretta di Canale 5, rispondendo a una fan su Instagram aveva detto: “Non mi tocca quello che stanno dicendo dalla d’Urso di me”. (Fonte Pomeriggio 5).