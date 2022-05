Ida Platano chi è: marito, figli, vita privata, Riccardo Guarnieri, età, peso, altezza e carriera della dama di Uomini e Donne. Ida è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, dalle ore 16:30 su Canale 5.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Ida Platano

Ida è nata in Sicilia nel 1982, quindi ha 39 anni, ma vive da tanti anni a Brescia per ragioni di lavoro. E’ un personaggio televisivo perché è una presenza fissa del cast della trasmissione tv Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Il marito e i figli, la vita privata di Ida Platano

Sappiamo che ha un figlio di nome Samuele che ha 11 anni. Ma non sappiamo altro sul suo passato amoroso perché è molto riservata. Sappiamo che a Uomini e Donne ha avuto una relazione sentimentale con il cavaliere del trono over Riccardo Guarnieri.

La carriera di Ida Platano

Ida sta portando avanti una carriera televisiva di successo a Uomini e Donne ma non ha abbandonato il suo lavoro precedente all’arrivo in televisione. Infatti Ida gestisce un salone di bellezza che si chiama Ida Platano Glamour. La tv le ha regalato una certa popolarità infatti la sua pagina Instagram è seguita da 600mila persone e la pagina del suo salone di bellezza da più di 30mila persone. In altri termini, è a tutti gli effetti una influencer.