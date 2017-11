ROMA – Elettra Lamborghini, star del reality show di Mtv Riccanza, è stata la protagonista di uno scherzo de Le Iene ad Alex Diana,

La giovane ereditiera si è finta interessata al ragazzo, che in passato avrebbe più volte provato a conquistarla, e l’ha invitato a casa sua. Qui, però, sono arrivati prima un finto fidanzato, poi diversi amanti e ogni volta Alex Diana si è dovuto nascondere, assistendo a scene a dir poco imbarazzanti, come racconta Maurizio Riccio sul sito lanostratv.it:

Tra un bicchiere di vino e l’altro, Alex ha provato più volte ad approcciarsi a Elettra, che è stata bravissima a sfuggirgli ogni volta. Fin quando non ha deciso di cedere alle avances del suo corteggiatore. Peccato che in quel preciso momento sia suonato il campanello e alla porta c’era il finto fidanzato geloso della bella ereditiera. Il servizio de Le Iene è stato organizzato nei minimi dettagli. Elettra Lamboghini ha chiesto al suo corteggiatore di nascondersi in doccia, giusto il tempo di congedare il suo ragazzo. Alex ha obbedito agli ordini. Peccato che il finto fidanzato dell’ereditiera avesse urgentemente bisogno del water e ha inscenato, con gli attrezzi giusti, un finto problema intestinale che ha divertito la vittima de Le Iene. Fin qui, tra rumori molesti e cattivi odori, è proseguito tutto nel migliore dei modi. Elettra Lamborghini, dopo aver congedato il finto fidanzato, è ritornata all’attacco e, proprio sul più bello, è stata raggiunta da un secondo amante.

Anche in quel caso Alex Diana si è dovuto nascondere. E così via per divere volte, fino alla scoperta finale della messa in scena da parte de Le Iene.

