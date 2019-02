ROMA – Niente messa in onda per Le Iene show con la conduzione di Nadia Toffa la sera di domenica 3 febbraio. Il motivo secondo Davide Maggio è quello di “non-concorrenza” tra il programma di approfondimento e la puntata dell’Isola dei Famosi, spostata proprio a domenica per non dover affrontare il confronto con il Festival di Sanremo. Uno spostamento necessario, visti anche gli ascolti flop del reality show.

Una vera e propria rivoluzione è in atto in casa Mediaset, che in vista di Sanremo ha modificato il palinsesto domenicale di tutte e tre le sue reti. Lo show più penalizzato è proprio quello de Le Iene con Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, rimandato alla prossima domenica. Il motivo? La necessità di rilanciare il reality condotto da Alessia Marcuzzi, che negli ultimi due giovedì ha registrato appena 3 milioni di spettatori e 2,6 milioni di spettatori, risultati ritenuti non soddisfacenti.

Per questa domenica 3 febbraio dunque non ci sarà nemmeno l’appuntamento di Freedom con Roberto Giacobbo, rinviato direttamente al prossimo 14 febbraio. Se su Canale 5 è confermato l’appuntamento con l’Isola dei Famosi, su Italia 1 e Rete 4 andranno rispettivamente in onda i film L’Incredibile Hulk e Nico.