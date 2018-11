Le Iene e lo scherzo a Peppino Di Capri tra video a luci rosse e videochiamate improbabili

ROMA – Peppino Di Capri è l’ultima vittima degli scherzi delle Iene. Il figlio, preoccupato per l’ossessione di papà Peppino per i social, ha chiamato Le Iene per organizzare uno scherzo al cantante. E fargli passare, una volte per tutte, questa mania.

E così sul cellulare di Peppino, per colpa di un click di troppo, in pochi minuti compaiono video porno e chiamate improbabili da escort di vario genere. Di Capri va nel panico anche perché in poche ore gli vengono addebitati i costi delle chiamate. I video poi finiscono sulla pagina Facebook ufficiale del cantante. Così Peppino Di Capri va ufficialmente nel panico… Come finirà?

Ecco il link per guardare il video dello scherzo delle Iene: https://www.iene.mediaset.it/video/di-sarno-video-hard-cellulare-peppino-di-capri_230429.shtml