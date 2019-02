ROMA – E’ finita la relazione tra i due inviati de Le Iene Veronica Ruggeri e Stefano Corti. Secondo quanto riporta il sito Gossip e tv, la coppia avrebbe comunicato sui social la fine della loro love story.

“Ragazzi, io e Stefano ci siamo divertiti a condividere i piccoli momenti della nostra storia e come avrete notato in queste ultime settimane non succede più!”: con queste parole Veronica Ruggeri ha ufficializzato la rottura.

“Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine però sappiamo che ci volete bene e voi sappiate che io e Ste ce ne vorremmo sempre tanto. Ci vedrete ancora vicini a ridere e scherzare, ma da qualche settimana non stiamo più insieme”, prosegue il post dell‘inviata del programma Mediaset.