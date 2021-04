Ignazio Moser bloccato in Messico: il fidanzato di Cecilia Rodriguez dovrebbe raggiungere l’Isola dei Famosi il 26 aprile, ma un imprevisto potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione

Secondo il sito 361Magazine, Moser è rimasto bloccato in Messico dopo aver perso un volo per l’Honduras, da dove è trasmesso il reality dei naufraghi.

A partire dal 14 aprile si sarebbe messo in isolamento per la quarantena obbligatoria, come previsto dalle norme anti Covid prima di partire per l’Honduras. Dopo la partenza, però, sarebbe rimasto in Messico: l’ingresso di Moser nel reality, secondo 361Magazine, potrebbe quindi subire un ritardo.

Isola dei Famosi 2021, i nuovi naufraghi

La quindicesima edizione del reality, condotto da Ilary Blasi, è già entrata nel vivo della competizione ma l’avventura è ancora lunga, dal momento che la produzione ha deciso di prolungare la durata fino al prossimo 7 giugno.

Dunque servono nuovi concorrenti per arricchire il cast. E la scelta è caduta proprio su Ignazio Moser, già protagonista del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata che per lui lasciò in diretta tv lo storico compagno Francesco Monte.

Oltre a Moser sarebbero in procinto di sbarcare sull’Isola anche Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia.

Ignazio Moser e la gelosia di Cecilia Rodriguez

Per Moser non è il primo intoppo: a frenarlo prima della partenza ci aveva provato anche Cecilia Rodriguez. Dopo un’estate bollente, che ha quasi separato una delle coppie più amate di Instagram, Ignazio Moser ha deciso di mettersi alla prova. Ma la sua Chechu, accecata dalla gelosia, non vedrebbe di buon occhio questa esperienza.