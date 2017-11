ROMA – Cecilia Rodriguez, eliminata, lascia la casa e Ignazio Moser entra in crisi. E si sfoga in confessionale:

“Ho trovato in lei – dice Ignazio Moser – una purezza che non penso di aver mai trovato in altre ragazze o in altre persone in generale. Confido molto nel fatto che sarà lì ad aspettarmi, però quando hai qualcosa di così bello, che ti fa stare così bene, hai sempre paura che qualcosa possa rovinartelo. Quello è il mio timore, la mia paura. Non vedo l’ora di viverla fuori perché qui abbiamo gettato delle buone basi per un rapporto che non può che funzionare, però non vedo l’ora di viverla nella vita reale”.