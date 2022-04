Ignazio Moser chi è: età, dove e quando è nato, Gf Vip, Cecilia Rodriguez e le altre fidanzate, papà Francesco, vita privata, carriera

Ignazio Moser è ospite a Oggi è un alto giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone. In studio sarà con il padre Francesco. Conosciamolo meglio: età, dove e quando è nato, Gf Vip, Cecilia Rodriguez e le altre fidanzate.

Età, dove e quando è nato, il padre Francesco: la biografia di Ignazio Moser

Ignazio Moser è un ex ciclista diventato noto al grande pubblico dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ignazio è il figlio di Francesco ed è nato a Trento il 14 luglio 1992. Ha 29 anni ed è del segno zodiacale del Cancro.

La fidanzata Cecilia Rodriguez e quelle precedenti: la vita privata di Ignazio Moser

Dal 2017 è legato sentimentalmente a Cecilia Rodriguez, sorella di Jeremias e della più famosa Belen Rodriguez, conosciuta durante l’esperienza del Grande Fratello Vip. I due, da diverso tempo convivono insieme a Milano. Ora sembra che abbiano comprato anche una casa munita di un piccolo giardino sempre a Milano.

Alessandro Rosica, l’investigatore di gossip conosciuto come Investigatore sociale, ha dichiarato in queste ore di avere delle prove schiaccianti che documenterebbero l’ennesimo tradimento di Ignazio Moser. Si tratterebbe di una donna sposata con figli. I due si sarebbero visti la sera di domenica. La notizia è apparsa sul profilo Instagram di Rosica. Cecilia Rodriguez, sempre a detta di Rosica, sarebbe a conoscenza dell’infedeltà del compagno. La donna però non prende provvedimenti forse perché troppo innamorata.

Prima di Cecilia, Ignazio ha comunque avuto diverse fidanzate. Durante il Grande Fratello Vip ha parlato di “170 amanti” senza svelare i loro nomi. E la conferma, seppur indiretta, arriva dal padre Francesco che, in un’intervista ha detto: “Lui ha avuto diverse ragazze, qualcuna l’ho vista e gli ho detto non è che puoi cambiare sempre, altrimenti non portarle a casa tutte le volte”.

Tra queste, un nome noto è quello di Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una storia che ha fatto soffrire l’ex ciclista che, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, prima di perdere la testa per la sorella di Belen, raccontò di aver sofferto pur senza nominare Virginia.

Un altro nome conosciuto è quello di Tanja Dexters, cantante e modella più grande di lui di 15 anni. I due avrebbero avuto un flirt nel 2016.

La carriera di Ignazio Moser

Ignazio Moser è un ex ciclista su strada e pistard italiano. Le sue vittorie da professionista sono le seguenti:

2011 (Lucchini-Maniva Ski, una vittoria)

Piccola Coppa Agostoni 2012 (Trevigiani-Dynamon-Bottoli, una vittoria)

Gran Premio Polverini Arredamenti 2013 (BMC Development Team, una vittoria)

Shimano Suzuka Road Race 2014 (BMC Development Team, due vittorie)

Memorial Lorenzo Mola 6ª tappa Tour de la Guadeloupe (Les Abymes > Les Abymes).

Come detto però, lui ora ha scelto la tv. Sull’addio al ciclismo, papà Francesco due anni fa ha spiegato che “non è facile per nessuno correre. Quelli che corrono vogliono vincere, non corrono per arrivare secondi. Mio figlio Ignazio ha iniziato a 7 anni. Queste categorie minori vanno bene, ma a volte possono rappresentare un pericolo, perché si montano la testa e pensano di essere già campioni”.