Ignazio Moser chi è: età, moglie, fidanzata, figli, vita privata del concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

L’ex ciclista è nato a Trento il 14 luglio 1992 (età 28 anni). Dal 2017 è legato sentimentalmente a Cecilia Rodriguez sorella di Jeremias e della più famosa Belen Rodriguez, conosciuta durante l’esperienza del Grande Fratello Vip.

Ignazio Moser chi è: carriera del concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Ignazio Moser è un personaggio televisivo, ex ciclista su strada e pistard italiano. Le sue vittorie da ciclista professionista:

2011 (Lucchini-Maniva Ski, una vittoria)

Piccola Coppa Agostoni

2012 (Trevigiani-Dynamon-Bottoli, una vittoria)

Gran Premio Polverini Arredamenti

2013 (BMC Development Team, una vittoria)

Shimano Suzuka Road Race

2014 (BMC Development Team, due vittorie)

Memorial Lorenzo Mola 6ª tappa Tour de la Guadeloupe (Les Abymes > Les Abymes).

Cos’è Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Game of Games – Gioco Loco è un programma televisivo italiano di genere game show, in onda dal 31 marzo 2021 in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Il programma è basato sul format statunitense della NBC Ellen’s Game of Games, ideato e condotto da Ellen DeGeneres.

Il programma va in onda dal 31 marzo 2021 in prima serata su Rai 2. Nato da un’idea di Ellen DeGeneres, il format è stato esportato in diversi paesi del mondo, dove ha riscosso molto successo.

La prima edizione del programma è stata registrata nel mese di dicembre 2020 negli studi Warner Bros di Lisbona.