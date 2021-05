Ignazio Moser e il “dettaglio” del pacco all’Isola dei Famosi. Urtis: “Ecco perché Cecilia è gelosa”

E’ entrato da pochi giorni come naufrago all’Isola dei Famosi Ignazio Moser è già diventato protagonista del reality, questa volta anche per il suo…pacco. Durante la diretta infatti alcuni hanno notato le misure di Ignazio Moser, e così sui social ecco che si sono scatenati i follower con i commenti più disparati.

Ignazio Moser, il pacco e Cecilia Rodriguez

Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis è stato tra i primi a notare il “grosso particolare” sul pacco di Ignazio Moser e ironicamente su Twitter ha scritto: “Ho Capito adesso perché Cecilia Rodriguez è così gelosa di Ignazio”. Cecilia rodriguez, sorella di Belen Rodriguez, è infatti la compagna di Ignazio Moser dai tempi del Grande Fratello Vip. Battute quindi si sono sprecati per quel fermo immagine sulle parti intime di Ignazio Moser: “Adesso capisco Cecilia”, “Brava Cechu!”, “Ecco perché è gelosa”.

Cecilia Rodriguez e la rivelazione sulle parti intime di Ignazio Moser

In verità la stessa Cecilia Rodriguez già parlò dei grandi attributi di Ignazio Moser. Lo fece poco dopo averlo conosciuto nella casa del GFVIP 2 dove fecero scalpore per i loro incontri a luci rosse dietro la tenda del confessionale, nella suite e addirittura chiusi nell’armadio.

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, l’indiscrezione di Chi

Moser, secondo quanto svelato dalle Chicche di gossip sul settimanale Chi, era già da tempo pronto a volare in Honduras, ma a frenarlo sarebbe stata Cecilia Rodriguez che non aveva visto di buon occhio questa esperienza. Scriveva il settimanale di Alfonso Signorini: “L’Isola dei famosi 15 è alla ricerca di nuovi naufraghi. Tra i contattati, un ex gieffino: Ignazio Moser, che ha preso del tempo per decidere se partire o no. L’ostacolo da superare per la scelta? La gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez…“.