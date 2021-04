Ignazio Moser nuovo naufrago all’Isola dei Famosi 2021? Lui sembra propenso ma un ostacolo potrebbe fermarlo: la gelosia della sua fidanzata, Cecilia Rodriguez.

La quindicesima edizione del reality, condotto da Ilary Blasi, è già entrato nel vivo della competizione ma l’avventura è ancora lunga, dal momento che la produzione ha deciso di prolungare la durata fino al prossimo 7 giugno.

Dunque servono nuovi concorrenti per arricchire il cast. E la scelta pare sia caduta proprio su Ignazio Moser, già protagonista del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata che per lui lasciò in diretta tv lo storico compagno Francesco Monte.

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, l’indiscrezione di Chi

Moser, secondo quanto svelato dalle Chicche di gossip sul settimanale Chi, sarebbe già pronto a volare in Honduras, ma a frenarlo è Cecilia Rodriguez che non vedrebbe di buon occhio questa esperienza.

Scrive il settimanale di Alfonso Signorini: “L’Isola dei famosi 15 è alla ricerca di nuovi naufraghi. Tra i contattati, un ex gieffino: Ignazio Moser, che ha preso del tempo per decidere se partire o no. L’ostacolo da superare per la scelta? La gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez…”.

Dopo un’estate bollente, che ha quasi separato una delle coppie più amate di Instagram, Moser sembra orientato a mettersi alla prova. Ma la sua Chechu glielo consentirà?