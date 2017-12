ROMA – Intervistato dall’Alto Adige, Ignazio Moser ha parlato del suo ritorno alla vita di tutti i giorni: “Sono rimasto in hotel con Cecilia, finché ho preso il treno che mi ha portato a casa – ha spiegato Ignazio Moser -. Volevo solo stare con lei, senza telecamere e microfoni. Abbiamo festeggiato? Abbiamo passato la notte insieme, quindi…”.

Nel corso dell’intervista, Ignazio Moser si dice certo del suo amore per Cecilia, convinto che non finirà con la conclusione del Gf Vip, visto che “in questi mesi è nato un sentimento più che forte, penso si sia visto anche in televisione”. E tra una confessione e l’altra, Ignazio ha smentito per l’ennesima volta di aver consumato un rapporto orale con Cecilia nell’armadio: “Non ci stancheremo mai di smentire questa storia, nata per creare uno scandalo televisivo che non ha fondamento. Siamo due ragazzi di 25 anni, innamorati… Non abbiamo fatto nulla di cui vergognarci”.

Ora resta da vedere come gestiranno la loro storia Ignazio e Cecilia fuori dal Gf Vip. E lui che progetti ha per il futuro? “Abbiamo un po’ di cose da fare e non so quando verrà lei a casa mia – spiega -. Non abbiamo fretta. Cecilia è una ragazza molto semplice e credo proprio che piacerà ai miei genitori. Se Belen verrà a fare la vendemmia da noi? Ci impegneremo in questo senso e vedremo se ci riusciremo”.

Ignazio, nella lunga intervista, sottoliena di non essere intenzionato a lasciare il lavoro con i suoi cari per inseguire il mondo dello spettacolo: “Prima di parlare dei miei progetti voglio capire che aria tira nel mondo reale. L’azienda di famiglia rimane una passione: è quello il mio vero lavoro. Il resto può essere un simpatico contorno. Vedremo se ne rimarrò davvero affascinato”.

E tra una domanda e l’altra, qualcuna rifiutata, “non parlo di altre donne, per me esiste solo Cecilia”, un riferimento non può che andare all’agendina su cui Ignazio classifica le donne con cui ha avuto rapporti. “Una cosa che ho fatto da adolescente – conclude Moser -. Me ne sono pentito e non ne vado fiero. In ogni caso, chi non fa i commenti con gli amici? Non merito di essere crocifisso per questa cosa, che non volevo sbandierare ma è uscita perché ho vissuto sotto l’occhio delle telecamere 24 ore su 24”.