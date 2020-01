ROMA – Il Cantante Mascherato è arrivato al giorno della finale. Ma voi lo sapete che anche nei camerini i cantanti misteriosi girano con casco integrale e mantello? A rivelarlo è la stessa Rai sul sito ufficiale del programma, in cui racconta che i concorrenti girano nei corridoi Rai insieme a persone della produzione (anche loro mascherati) e con cartelli su cui è scritto “Non parlarmi”.

Il Cantante Mascherato: la finalissima.

Finalissima venerdì 31 gennaio, per il talent game show di Rai1 “Il Cantante Mascherato”, condotto da Milly Carlucci. Al suo fianco cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, llenia Pastorelli, Flavio lnsinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, a giudicare le esibizioni dei concorrenti rimasti in gara.

La curiosità aleggia in studio, ma soprattutto sul web dove le ipotesi sono cresciute di settimana in settimana. Ai giurati il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Il totonomi giunti alla puntata finale si fa sempre più avvincente e, mentre alcune identità sono state svelate, ben cinque i personaggi sono ancora avvolti nel mistero.

Il programma rivelazione di questa stagione televisiva, che in poche settimane ha inchiodato davanti alla tv milioni di telespettatori, torna sulla rete ammiraglia per l’ultimo appuntamento della prima stagione, pronto a sorprendere il pubblico con nuove incredibili rivelazioni.

Il programma della finale.

La finalissima si aprirà con lo spareggio tra due maschere amatissime dal pubblico e dalla Giuria: Mastino e Mostro, il televoto decreterà chi dei due passerà alla manche successiva. A seguire due duelli fra le maschere già finaliste Coniglio vs Angelo e Leone che sfiderà il personaggio risultato vincente dalla sfida tra Mastino e Mostro. Queste due manche saranno giudicate da Giuria e Social attraverso un voto combinato e, al termine di ogni sfida, il pubblico conoscerà finalmente la vera identità celata dagli spettacolari costumi indossati dai personaggi. Un trio d’eccezione composto da: Orietta Berti, Arisa ed Emanuela Aureli regaleranno al pubblico un grande momento di spettacolo.

Solo quando verrà decretato il verdetto finale, si scoprirà il vincitore di questa prima edizione del Cantante Mascherato, ma soprattutto chi si nasconde dietro le ultime due maschere in gara.

Il format.

“Il Cantante Mascherato”, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è il format rivelazione dell’ultima stagione televisiva a livello mondiale. Tratto da un format sudcoreano, ha raggiunto il successo negli Stati Uniti per poi conquistare anche i telespettatori in Germania, Francia, Australia, Messico e Olanda. Ha, inoltre, appena debuttato in Inghilterra e Portogallo e presto sbarcherà anche in Spagna.

Il Cantante Mascherato dietro le quinte.

Solo pochissime persone che lavorano allo show conoscono davvero chi si nasconde dietro le maschere, i loro volti sono avvolti nel mistero persino nel backstage: per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i concorrenti devono infatti indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico.

Assolutamente vietato parlare con altre persone, tant’è che sui loro abiti scuri campeggia una grande scritta: “NON PARLARMI!”. Inoltre, nessuno dei concorrenti sa chi si nasconde dietro le altre maschere. Questo clima di segretezza e di mistero rende unico questo show.

La sua peculiarità, infatti, risiede nel fatto che il pubblico a casa, oltre a poter votare le esibizioni, può tentare di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi, oltre che sulla voce del cantante, anche su possibili indizi dati dalla conduttrice o dai giudici nel corso delle puntate, o sulle informazioni fornite dalle clip di presentazione dei protagonisti. In tutto il mondo, infatti, il programma ha riscosso enorme successo per la grande curiosità suscitata nel pubblico nel cercare di capire, nel corso delle settimane, chi canta dietro la maschera.

I curriculum dei concorrenti.

Gli otto cantanti mascherati possono vantare complessivamente: 46 partecipazioni al Festival di Santerno e, di queste, 5 vittorie alla prestigiosissima kermesse canora, 250 milioni di dischi venduti, la conduzione di 70 programmi televisivi, ben 25 film, concerti in tutto il mondo, 107 album pubblicati e milioni di ore televisive. (Fonte: Rai).