ROMA – Fausto Leali è il Mostro de Il Cantante Mascherato. L’identità della simpatica maschera è venuta a galla nel corso della quarta e ultima puntata condotta da Milly Carlucci. Leali è uscito sconfitto dallo scontro diretto con il Mastino Napoletano, dopo aver cantato una cover di Rag Doll degli Aerosmith. L’altro concorrente è riuscito ad andare avanti con il 54% delle preferenze. Fausto Leali si è detto contento di questa esperienza del tutto nuova nel corso della sua lunga carriera.

Nel corso delle passate settimane, Fausto Leali si era esibito in You Shook Me All Night Long degli AC/DC nella prima puntata, mentre nella seconda era stata la volta di Highway to Hell, sempre della band rock australiana. Nelle puntate precedenti, i giudici avevano associato al Mostro anche le figure di Pupo, Enzo Decaro, Roby Facchinetti e Rocco Hunt. Ma il nome di Fausto Leali era quello che in molti avevano associato al personaggio che si nascondeva dietro la maschera. Uno degli ultimi indizi del personaggio, infatti, parlava di una contrapposizione tra bianco e nero che non deve essere assoluta. E qui il nome di Leali aveva preso il largo visto che da sempre è considerato il bianco che canta con la voce nera. (fonte IL CANTANTE MASCHERATO)