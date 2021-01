Il Cantante Mascherato, quando inizia la seconda edizione e gli indizi su chi saranno i nuovi concorrenti

La seconda edizione de Il Cantante Mascherato sta per cominciare. Venerdì 29 gennaio, in prima serata su Rai Uno, Milly Carlucci darà il via al primo dei cinque appuntamenti previsti per questa nuova avventura.

A condurre Milly Carlucci, padrona di casa con cinque giurati d’eccezione. Flavio Insinna, Patty Pravo, Francesco Facchinetti sono i tre confermati dalla passata stagione. Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo le due novità.

Chi saranno i nuovi concorrenti de Il Cantante Mascherato?

Per i nove concorrenti in gara sono stati dati, nell’anteprima, alcuni indizi. Complessivamente hanno vinto ‘almeno un Festival di Sanremo’, hanno recitato in oltre 120 film e fiction, hanno venduto più di 130 milioni di dischi, e partecipato a più di 100 programmi televisivi.

Difficile immaginare chi si nasconda dietro alla maschera. Un personaggio che risponde a tutte queste caratteristiche c’è e il nome sembra quello di Gianni Morandi. Il web intanto prova a capire chi si nasconde dietro le nuove maschere di quest’anno, presentate settimana scorsa, che saranno baby alieno, farfalla, gatto, giraffa, lupo, orsetto, pappagallo, pecorella, tigre azzurra.

Il regolamento de Il Cantante Mascherato

Nove concorrenti, rigorosamente mascherati con costumi che ne nascondo l’identità, si esibiscono in performance canore sottoponendosi al giudizio della giuria. Il pubblico da casa può salvare dall’eliminazione i suoi preferiti attraverso il televoto o il numero di like sulla pagina ufficiale della trasmissione su Instagram.

Solo alla fine di ogni puntata viene svelata l’identità del personaggio mascherato che è stato eliminato. In ogni appuntamento vengono presentati degli indizi per comprendere di chi si tratti. A volte però questi indizi possono disorientare le previsioni, in altri casi si rivelano determinanti. I concorrenti sono isolati da tutto il resto del cast, e solo la conduttrice e gli autori conoscono chi siano.

Chi vinse la prima edizione

La prima edizione de Il Cantante Mascherato fu vinta da Teo Mammuccari nei panni del Coniglio. In finale cantò “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante, superando il Leone che era interpretato da Albano. Con una media di ascolti del 20,27%, la trasmissione si era configurata come una delle più grandi novità dell’intera stagione televisiva.