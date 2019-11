ROMA – Chiara Dorelfi a rischio espulsione e due nuovi studenti a Il Collegio, il programma di Rai2 realizzato in collaborazione con Magnolia – Banijay Group, che con la terza puntata della quarta stagione segna un nuovo record. E’ stata la più vista di tutte le edizioni in termini di ascolto superando i 2.4 milioni di telespettatori (share del 10,6%).

Ancora ascolti straordinari tra i giovanissimi: raggiunto il 47% di share sul target 8-14 anni, e sfiorato il 60% (58,95%) sui ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Boom anche sui social: con oltre 392mila interazioni, il docu-reality registra il record stagionale e si conferma il programma più commentato dell’intera giornata (fonte Nielsen Italy).

La puntata andata in onda martedì sera si è aperta con un dilemma morale per i collegiali: il Preside ha infatti lasciato loro la decisione di accettare due nuovi studenti – rinunciando alla gita con pernottamento, o in alternativa scegliere di rimandarli a casa per poter passare due giorni e una notte fuori dal collegio.

I rappresentanti di classe, George e Roberta, hanno provato a proporre al Preside una soluzione comoda, ma Bosisio non approvando le condizioni a lui sottoposte ha deciso di ammettere gli alunni Chiara e Andrea. Nessuno degli altri ragazzi si è mostrato veramente contento del loro arrivo.

Nel corso della puntata, durante la lezione di Italiano, Asia e Vincenzo a causa del loro comportamento sono stati allontanati dall’aula finendo direttamente dal Preside e la punizione non si è fatta attendere: hanno dovuto pulire e tagliare la verdura per il minestrone in silenzio.

Come sempre succede, durante la puntata c’è stato spazio anche per il divertimento e per lo sport. Il professor Calanna ha infatti preparato i ragazzi per la partita di calcio contro la squadra di un’altra scuola degna dei Mondiali ’82, anno in cui è ambientato il programma. La partita, che si è aperta con grande ottimismo, è poi finita con una sconfitta clamorosa: la squadra dei collegiali, che ha perso 11 – 0.

L’alunna Claudia Dorelfi, nonostante i richiami, ha continuato ad avere i soliti scontri con la Sorvegliante, l’ultimo conclusosi con delle sonore offese. Il Preside, che ha deciso di metterla in isolamento, si è riservato di decidere se espellerla dal Collegio o meno.

Nel frattempo i ragazzi si sono confrontati con molte altre lezioni interessanti: hanno realizzato un murales, sull’onda della lezione dedicata a Keith Haring e alla street art. Anche la lezione di educazione tecnica ha messo alla prova i ragazzi, scatenando una discussione sui lavori “da uomini” e quelli “da donne”: gli alunni sono risultati “conservatori”, altri hanno difeso la parità di genere insieme alle loro compagne.

Il programma

“Il Collegio”, dal format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em”, di cui la Rai ha acquisito i diritti, è un programma realizzato in collaborazione con Magnolia – Banijay Group, scritto da Luca Busso, Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Matteo Corfiati, Piera Sorrentino, per la regia di Fabrizio Deplano.