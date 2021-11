Il Collegio, anticipazioni seconda puntata martedì 2 novembre: le lezioni notturne

Le anticipazioni per la seconda puntate de Il Collegio, in onda questa sera, martedì 2 novembre in prima serata su Rai Due. La classe del Collegio edizione 2021 ha già registrato l’abbandono di Sveva Accorà, che ha preferito lasciare l’Istituto piuttosto che tagliarsi i capelli. Ma sono nate anche le prime simpatie: una fra tutte quella tra Sara Masserini e Filippo Romano.

Il Collegio, le anticipazioni della seconda puntata

In questa seconda puntata si vedranno i ragazzi anche alle prese con le trasmissioni della radio libera del Collegio, gestita interamente dai ragazzi, mentre una lezione notturna di arte permetterà a molti collegiali di aprirsi, raccontando paure ed emozioni profonde. Ma il giorno dopo, l’atteggiamento sbagliato di alcuni di loro porterà il Preside a un provvedimento nei loro confronti: se vorranno restare al Collegio dovranno superare una verifica. Ci riusciranno?

Cos’è Il Collegio

Il Collegio in onda il martedì alle 21.20 su Rai2, è un docu-reality ambientato in questa sesta edizione nei favolosi anni ’70. Nella seconda settimana di permanenza, i ragazzi saranno chiamati a dover gestire la lontananza da casa. Quindi a confrontarsi con le prime difficoltà nei rapporti fra loro e con le lezioni in classe. All’interno del gruppo le acque si agiteranno, nasceranno discussioni e liti, sbocceranno nuove amicizie mentre altre si romperanno e una novità in arrivo contribuirà ad alimentare le divisioni tra gli studenti.