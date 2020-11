Il Collegio, Aurora Morabito reagisce male all’espulsione e manda a quel paese il preside

Aurora Morabito viene espulsa perché ritenuta la responsabile dei fatti più gravi a Il Collegio e manda a quel paese il Preside Bosisio.

Ieri 10 novembre si è conclusa la terza settimana a Il Collegio Regina Margherita per i 22 ragazzi del ‘92: dopo l’exploit di ascolti delle prime due, la nuova puntata ha ottenuto il 10,56% con 2.476.204 telespettatori e picchi di share prossimi al 15%.

Dunque, secondo gradino del podio della top primetime per il docu-reality di Rai2, in collaborazione con Banijay Italia: il programma supera “Le Iene” su ItaliaUno (9,59%).

Analizzando meglio l’audience, Il Collegio smentisce il disinteresse dei giovani verso il piccolo schermo ottenendo di fatto ascolti da record sul pubblico under 15 anni: nella classe di età 11-14 anni lo share complessivo è del 51,2%; in quella femminile tra gli 8 e i 14 anni il dato è del 55,6%, e arriva un risultato altrettanto rilevante dai teens con il 42,8%.

Il fenomeno tv de Il Collegio non “si misura” solamente sugli ascolti lineari, ma anche sulle performance social: con 365.452mila interazioni, è il programma più commentato della serata e primo nei TT Italia (fonte Nielsen Italia).

Aurora Morabito reagisce male all’espulsione

La classe è in piena rivolta e il Preside vuole capire dai colleghi chi siano gli elementi più indisciplinati. Quattro gli indiziati: Crivellini, Bettin, Scarano e Morabito.

Il provvedimento del Preside non tarda così ad arrivare: Aurora Morabito è ritenuta la responsabile dei fatti più gravi e per questo è espulsa dal Collegio.

“Cioè, raga, perché ho detto vaffan*** me ne vado?! Glielo dico a lei, ma vaffan***! Tanto me ne vado in bellezza, ok?”.

Dopo aver preso le redini del Collegio, la professoressa Petolicchio riporta tra le mura scolastiche alcune “vecchie e sane” abitudini del vecchio ordinamento come menu a base di cervella bollite e l’olio di fegato di merluzzo a prima di colazione.

Le intemperanze s’inaspriscono: Crivellini e Bettin si confermano essere i principali disturbatori. La settimana termina con l’elezione dei migliori (Matera e Andreini) e dei peggiori (Scarano e Bettin) e la solita classifica di rendimento. (fonte Rai Play)